La Croix-en-Touraine Visite libre Église Saint-Quentin des Prés La Croix-en-Touraine, 16 septembre 2023, La Croix-en-Touraine. Visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Quentin des Prés A l’origine, simple chapelle sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, l’église représente un très bel exemple de l’art roman du XIIe siècle. Église Saint-Quentin des Prés Rue des Grandes-Cheminées, 37500 La Croix-en-Tourraine La Croix-en-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire L’abside semi-circulaire en cul-de-four et les trois baies en plein-cintre font de l’église un exemple pur de l’art roman du XIIe siècle. Les bras des transepts sont doublés par des absidioles, le clocher octogonal comporte de petites fenêtres romanes. Le porche de l’église permettait aux fidèles de s’abriter ou de discuter avant ou après les offices. Il prolonge la nef, non voûtée du XIIe siècle. Des modillons grotesques sont visibles au chevet. L’église renferme une piéta du XVe siècle.

Piéta en pierre polychrome du XVe siècle, restaurée en 2016. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Indre-et-Loire, La Croix-en-Touraine

Lieu Église Saint-Quentin des Prés
Adresse Rue des Grandes-Cheminées, 37500 La Croix-en-Tourraine
Ville La Croix-en-Touraine

