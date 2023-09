Cet évènement est passé Assistez à un concert avec orchestre dans une église Église Saint-Prix Saulxures-sur-Moselotte Catégories d’Évènement: Saulxures-sur-Moselotte

Vosges Assistez à un concert avec orchestre dans une église Église Saint-Prix Saulxures-sur-Moselotte, 17 septembre 2023, Saulxures-sur-Moselotte. Assistez à un concert avec orchestre dans une église Dimanche 17 septembre, 17h00 Église Saint-Prix Grand concert avec l’Orchestre Saint-Colomban à l’Église Saint-Prix de Saulxures-sur-Moselotte. Église Saint-Prix avenue Jules Ferry 88290 Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est 0329245213 http://WWW.SAULXURES6SUR6MOSELOTTE.FR L’église Saint-Prix de Saulxures-sur-Moselotte Écouter est une église catholique du XIXe siècle, qui présente une architecture de style néo-gothique, enrichie par un apport successif de styles différents, offrant un chevauchement harmonieux entre les époques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

