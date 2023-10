Messe hommage à Francis Poulenc en l’église de Noizay Eglise Saint Prix Noizay, 25 novembre 2023, Noizay.

Noizay,Indre-et-Loire

Messe hommage à Francis Poulenc en l’église Saint Prix de Noizay, célébrée par Don Montfort de Lassus et chantée par l’ensemble vocal Emergence, sous la direction de Samuel Jean.

Samedi 2023-11-25 10:30:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

Eglise Saint Prix

Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mass in honor of Francis Poulenc in the church of Saint Prix in Noizay, celebrated by Don Montfort de Lassus and sung by the Emergence vocal ensemble, conducted by Samuel Jean

Misa en honor de Francis Poulenc en la iglesia de Saint Prix de Noizay, celebrada por Don Montfort de Lassus y cantada por el conjunto vocal Emergence, dirigido por Samuel Jean

Hommage-Messe an Francis Poulenc in der Kirche Saint Prix in Noizay, zelebriert von Don Montfort de Lassus und gesungen vom Vokalensemble Emergence unter der Leitung von Samuel Jean

