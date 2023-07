Visite commentée Église Saint-Prix Noizay Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Noizay Visite commentée Église Saint-Prix Noizay, 16 septembre 2023, Noizay. Visite commentée 16 et 17 septembre Église Saint-Prix Visite guidée (si groupe). Église Saint-Prix Le Bourg, 37210 Noizay Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 52 11 06 L’église date des XIe, XIIe, XVIe et XIXe siècles. À découvrir : vitraux (fragments du XVIe siècle ; Lobin du XIXe siècle), pietà en pierre polychrome du XVIe siècle, stalles du XVe siècle provenant de l’ancienne abbaye de Fontaine-les-Blanches. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

