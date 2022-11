Concert Estelum Eglise Saint Privat, Carmaux (81)

Concert Estelum Eglise Saint Privat, Carmaux (81), 10 décembre 2022, . Concert Estelum Samedi 10 décembre, 21h00 Eglise Saint Privat, Carmaux (81)

10 €

avec Estelum Eglise Saint Privat, Carmaux (81) Place de la Libération Eglise Saint Privat, 81400 Carmaux, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39275 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 15 chants sacrés polyphoniques pyrénéens source : événement Concert Estelum publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T21:00:00+01:00

2022-12-10T22:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Eglise Saint Privat, Carmaux (81) Adresse Place de la Libération Eglise Saint Privat, 81400 Carmaux, France Age maximum 110 lieuville Eglise Saint Privat, Carmaux (81)

Eglise Saint Privat, Carmaux (81) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//