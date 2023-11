Veillée de Noël Eglise Saint-Priest-la-Feuille, 15 décembre 2023, Saint-Priest-la-Feuille.

Saint-Priest-la-Feuille,Creuse

Crèche, chants d’hier et d’aujourd’hui par les FREDOL.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

Eglise

Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Crib, songs of yesterday and today by the FREDOLs

Cot, canciones de ayer y de hoy de los FREDOL

Krippenspiel, Lieder von gestern und heute von den FREDOL

