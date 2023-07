Visite de l’église Église Saint-Prest Saint-Prest Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Visite de l'église Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Saint-Prest Découverte de l'église de Saint-Prest, de sa crypte carolingienne et de la chapelle des Corps-Saints.

Visite guidée à 14h30. Église Saint-Prest 76 Rue de la République, 28300 Saint-Prest Crypte carolingienne du IXe siècle, tombeau de saint Prest, chapelle, statues. Portail du XIIe siècle, nef, boiseries du XVIIIe siècle, chaire du XIXe siècle, clocher du XIVe siècle, cloche classée du XVIe siècle.

