Visite libre de l’église Saint-Pregts Église Saint-Pregts de Sens Sens Catégories d’Évènement: Sens

Yonne Visite libre de l’église Saint-Pregts Église Saint-Pregts de Sens Sens, 16 septembre 2023, Sens. Visite libre de l’église Saint-Pregts 16 et 17 septembre Église Saint-Pregts de Sens Entrée libre Découvrez l’église et son saint patron grâce à une visite libre avec documentation organisée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 18h. Église Saint-Pregts de Sens Rue du Général-de-Gaulle, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Église édifiée au XVIIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Musées de Sens Détails Catégories d’Évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Église Saint-Pregts de Sens Adresse Rue du Général-de-Gaulle, 89100 Sens Ville Sens Departement Yonne Lieu Ville Église Saint-Pregts de Sens Sens

Église Saint-Pregts de Sens Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/