Var Culture et traditions provençales Eglise Saint-Pons / Sainte-Marie Cabasse, 17 septembre 2023, Cabasse. Culture et traditions provençales Dimanche 17 septembre, 16h00 Eglise Saint-Pons / Sainte-Marie Entrée libre par le groupe OCCITAN Eglise Saint-Pons / Sainte-Marie Place de la République 83340 Cabasse Cabasse 83340 Paris 11e Arrondissement Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 74 11 29 16 http://www.cabasse-patrimoine-histoire.fr Eglise édifiée entre 1528 et 1532, avec une abside de plan circulaire à l’intérieur a une forme hexagonale à l’extérieur. On y voit un portail d’entrée du XVIe s., quatre retables, un dépôt lapidaire de pièces gallo-romaines découvertes dans les nécropoles alentours et des pièces médiévales. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

