Concert d’ouverture de la Maîtrise de Seine-Maritime Eglise Saint-Pierre Yvetot, 20 octobre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Les chœurs Adagio et Moderato de la Maîtrise de Seine-Maritime donneront leur concert d’ouverture au sein du cadre majestueux de l’église Saint-Pierre d’Yvetot..

2023-10-20 20:30:00 fin : 2023-10-20 . .

Eglise Saint-Pierre Le Mail

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



The Adagio and Moderato choirs of the Maîtrise de Seine-Maritime give their opening concert in the majestic setting of Yvetot?s Saint-Pierre church.

Los coros Adagio y Moderato de la Maîtrise de Seine-Maritime ofrecerán su concierto inaugural en el majestuoso marco de la iglesia Saint-Pierre de Yvetot.

Die Chöre Adagio und Moderato der Maîtrise de Seine-Maritime werden ihr Eröffnungskonzert im majestätischen Rahmen der Kirche Saint-Pierre in Yvetot geben.

