Concert Ensemble Eglise Saint-Pierre Yvetot, 7 octobre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

Le Lions cLub et le Rotary Club d’Yvetot vous proposent un concert de la Maîtrise de Seine Maritime (Chœur Presto) et de l’Ensemble de Joux (Lausanne) à l’Eglise Saint-Pierre d’Yvetot, au profit de l’Association Les Nids.

2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 22:30:00. .

Eglise Saint-Pierre Le Mail

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



The Lions cLub and the Rotary Club of Yvetot invite you to a concert by the Maîtrise de Seine Maritime (Ch?ur Presto) and the Ensemble de Joux (Lausanne) at the Eglise Saint-Pierre in Yvetot, in aid of the Association Les Nids

El Club de Leones y el Rotary Club de Yvetot organizan un concierto de la Maîtrise de Seine Maritime (Ch?ur Presto) y el Ensemble de Joux (Lausana) en la iglesia de Saint-Pierre de Yvetot, a beneficio de la Asociación Les Nids

Der Lions cLub und der Rotary Club Yvetot laden Sie zu einem Konzert der Maîtrise de Seine Maritime (Ch?ur Presto) und des Ensemble de Joux (Lausanne) in der Kirche Saint-Pierre in Yvetot ein, das zugunsten der Association Les Nids stattfindet

Mise à jour le 2023-09-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche