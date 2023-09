Cet évènement est passé Visite libre Église Saint-Pierre Vert-en-Drouais Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Vert-en-Drouais Visite libre Église Saint-Pierre Vert-en-Drouais, 16 septembre 2023, Vert-en-Drouais. Visite libre Samedi 16 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre Visite de l’église. Église Saint-Pierre Place du Général de Gaulle, 28500 Vert-en-Drouais Vert-en-Drouais 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 64 54 50 65 http://www.vert-en-drouais.fr Église datant du XVIe siècle avec tour-clocher ; voûte avec astres et poutres sculptées ; statues anciennes en bois et en pierre ; mise au tombeau monumentale. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

