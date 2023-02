Audition publique de cuivres – Lundi 6 février Eglise Saint-Pierre Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Audition publique de cuivres – Lundi 6 février Eglise Saint-Pierre, 6 février 2023, Tournefeuille. Lundi 6 février, 19h00

Les élèves de trombone, euphonium et tuba de l'EEA sous la direction d'Eric Sabathier, vous offrent un bouquet de pièces de l'époque baroque

2023-02-06T19:00:00+01:00

2023-02-06T21:00:00+01:00

