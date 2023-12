Visite de l’église de Tourgéville et de sa crèche Eglise Saint-Pierre Tourgéville, 26 décembre 2023, Tourgéville.

Tourgéville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2023-12-26 15:00:00

fin : 2023-12-27 17:00:00

A l’occasion des fêtes de Noël l’église de Tourgéville ouvre ses portes pour une visite libre de sa crèche. L’église de Tourgéville est dédiée à Saint-Pierre et patronnée par Sainte-Anne. Elle offre un ensemble de plusieurs styles : le chœur remonte au XII/ XIIIe siècle, la nef possède des éléments du gothique flamboyant des XIVe et XVe siècles, le portail semble avoir fait l’objet, comme certaines églises de la région, d’une rénovation qui consistait à restaurer le gros œuvre de l’édifice, à percer de nouvelles baies, à transformer la façade principale. Dans une pierre de celle-ci est gravée la date de 1751.

La charpente est cachée par des voûtes couvertes de lambris. Plusieurs restaurations ont été effectuées à la fin du XIXe siècle..

Eglise Saint-Pierre Rue de l’Église

Tourgéville 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT SPL Deauville