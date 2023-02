Passionnément Métiers d’Art Eglise Saint Pierre Touques Catégories d’Évènement: Calvados

Passionnément Métiers d’Art Eglise Saint Pierre, 30 mars 2023, Touques. Passionnément Métiers d’Art 30 mars – 2 avril Eglise Saint Pierre Création Culture en Pays d’Auge, avec le soutien de la Ville de Touques, labellisée Petite cité de caractère, met en lumière la création dans le cadre privilégié de l’Église Saint-Pierre. Eglise Saint Pierre Place Saint Pierre 14800 Touques Touques 14800 Calvados Normandie Création Culture en Pays d’Auge, avec le soutien de la Ville de Touques, labellisée Petite cité de caractère, met en lumière la création dans le cadre privilégié de l’Eglise Saint Pierre (XIème siècle – classée aux monuments historiques).

Céramique, verre, carton, métal, textile…l’ampleur du champ de la création est large.

Avec passion, unis dans la matière, dans une dynamique collective, les artisans d’art imaginent des pièces originales qui interpellent, séduisent et suscitent des coups de cœur.

Une création plurielle aux sources d’inspiration variées qui illustre les savoir-faire et enchante notre quotidien. Objets décoratifs et utilitaires, sculptures, mobilier, luminaires, bijoux. Venez découvrir le travail de six professionnels passionnés et profiter de beaux moments de partages et d’échanges.

Vernissage samedi 1er avril – 18h.

Démonstration d’estampage de pâte de porcelaine sur végétaux : Dimanche 2 avril de 15h à 17h par Florence Seguin /Nature Porcelaine (accès libre).

