Taden Visite guidée de l’église Saint-Pierre Église Saint-Pierre Taden, 17 septembre 2023, Taden. Visite guidée de l’église Saint-Pierre Dimanche 17 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre Visites guidées à 11h, 15h ou 17h / Visite libre de 10h à 19h . Renseignements auprès de la mairie au 0296876350. Visite guidée de l’église. Pendant la visite, vous découvrirez l’histoire passionnante de ce lieu. Les travaux récents de rénovation ont révélé l’existence de plusieurs décors peints sur enduits. Église Saint-Pierre rue Guérault, 22100 Taden Taden 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 (0)2 96 87 63 50 https://www.taden.fr/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA22000033 L’église Saint-Pierre est un petit édifice datant du XIVème siècle. Elle a été, à diverses reprises, modifiée au fil des siècles. Les travaux récents de rénovations ont révélé l’existence de plusieurs décors peints sur enduits réalisés entre le XIVe et le XVIe siècles. L’intérêt de ces peintures et leur ancienneté, ont justifié l’inscription de l’église Saint-Pierre à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

