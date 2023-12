Festival aux Chandelles église Saint-Pierre-sur-l’Hâte Sainte-Marie-aux-Mines, 9 mai 2024, Sainte-Marie-aux-Mines.

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-11

.

Le Festival aux Chandelles est un festival international de musique classique depuis 1962.

Le festival doit son nom aux quelque 200 chandelles qui illuminent, les soirs de concerts.

Le festival accorde une place particulière à la musique d’aujourd’hui et à la musique de Johann Sebastian Bach.

Il se déroulera à l’église de Saint-Pierre-sur-l’Hâte à Sainte-Marie-aux-Mines le week-end de l’Ascension à savoir du 9 au 11 Mai 2024.

Au programme de ce week-end, des concerts des artistes suivants :

– Jean-Marc Luisada le Jeudi 9 Mai : « Au cinéma ce soir ».

– Ensemble Regards le Vendredi 10 Mai : Musique d’aujourd’hui. Wayra

– Marie-Claudine et Hélène Papadopoulos le Samedi 11 Mai : « Jean-Sébastien BACH » Sonates pour clavier et violon.

Ouverture de la billetterie début 2024.

église Saint-Pierre-sur-l’Hâte

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est



