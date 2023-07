Concert Festiv’cornemuseS 2022 Eglise Saint Pierre Soustons, 28 juillet 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Concert à l’église de Soustons avec La Man Encantada et Joachim Montbord.

Libre participation financière.

2023-07-28

Eglise Saint Pierre

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Concert at Soustons church with La Man Encantada and Joachim Montbord.

Free financial participation

Concierto en la iglesia de Soustons con La Man Encantada y Joachim Montbord.

Participación financiera gratuita

Konzert in der Kirche von Soustons mit La Man Encantada und Joachim Montbord.

Freie finanzielle Beteiligung

