Concert commun Adagio et Choeur d’Albret Eglise Saint Pierre Soustons, 6 juillet 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Deux chorales pour un même chef.

Programme éclectique : chants profanes et religieux, chants basques, chants festifs du Sud-Ouest et chants du monde

Libre participation.

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . .

Eglise Saint Pierre Place de l’Hôtel de Ville

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Two choirs, one conductor.

Eclectic program: secular and religious songs, Basque songs, festive songs from the Southwest and songs from around the world

Free participation

Dos coros, un director.

Programa ecléctico: canciones profanas y religiosas, canciones vascas, canciones festivas del Suroeste y canciones del mundo entero

Participación gratuita

Zwei Chöre für einen Dirigenten.

Eklektisches Programm: weltliche und religiöse Lieder, baskische Lieder, festliche Lieder aus dem Südwesten und Lieder aus aller Welt

Freie Teilnahme

