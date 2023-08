Journées européeenes du patrimoine 2023 – Ouverture des églises Eglise Saint-Pierre Sévignacq-Meyracq, 16 septembre 2023, Sévignacq-Meyracq.

Sévignacq-Meyracq,Pyrénées-Atlantiques

Reconstruite au XVIIème, l’église présente une tour clocher, probablement un ancien point de surveillance sur la plaine d’Arudy. Accolée, l’ancienne abbaye laïque dite « château d’Etigny ». A l’intérieur, une nef centrale et deux bas-côtés. Elle est éclairée par de nombreux vitaux signés de l’artiste verrier palois Arcensam (XIXème). Le tableau d’autel du chœur représente Saint-Pierre, patron de la paroisse recevant les clés..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

Eglise Saint-Pierre

Sévignacq-Meyracq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Rebuilt in the 17th century, the church features a bell tower, probably a former lookout point over the Arudy plain. Adjacent, the former lay abbey known as « Château d’Etigny ». The interior features a central nave and two aisles. It is illuminated by numerous windows by the Palois glass artist Arcensam (19th century). The choir altar depicts Saint-Pierre, patron saint of the parish, receiving the keys.

Reconstruida en el siglo XVII, la iglesia cuenta con un campanario, probablemente un antiguo mirador sobre la llanura de Arudy. Al lado se encuentra la antigua abadía laica conocida como « Château d’Etigny ». El interior consta de una nave central y dos naves laterales. Está iluminada por numerosas vidrieras del vidriero palois Arcensam (siglo XIX). El retablo del coro representa a San Pedro, patrón de la parroquia, recibiendo las llaves.

Die im 17. Jahrhundert wiederaufgebaute Kirche weist einen Glockenturm auf, der wahrscheinlich ein alter Aussichtspunkt auf die Ebene von Arudy war. Angebaut ist die ehemalige Laienabtei, das sogenannte « Château d’Etigny ». Im Inneren befinden sich ein Mittelschiff und zwei Seitenschiffe. Die Kirche wird durch zahlreiche Glasfenster des Glaskünstlers Arcensam aus Palais (19. Jh.) erhellt. Das Altarbild im Chor stellt den Heiligen Petrus, den Schutzpatron der Gemeinde, dar, der die Schlüssel erhält.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées