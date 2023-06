Visite libre de l’église Saint-Pierre Église Saint-Pierre Saint-Pierre-du-Val, 15 septembre 2023, Saint-Pierre-du-Val.

La commune de Saint-Pierre-du-Val vous propose de découvrir librement l’église Saint Pierre du XII et du XVIIème siècle. L’église saint-Pierre de l’ancienne commune de Saint-Pierre du Châtel se compose d’une nef et d’un choeur rectangulaire du XIIème siècle épaulé de contreforts à plusieurs glacis. En avant, une tour carrée en pierre et silex, faisant à demi-saillie, est percée de meurtière et couronnée par un petit clocher en charpente amorti en forme de cloche du XVIIème siècle.

Église Saint-Pierre Le bourg, 27210 Saint-Pierre-du-Val Saint-Pierre-du-Val 27210 Eure Normandie 02 32 57 72 16 http://www.beuzeville-tourisme.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Office de Tourisme communautaire de Honfleur