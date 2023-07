Visite commentée Église Saint-Pierre-Saint-Paul Mur-de-Sologne, 16 septembre 2023, Mur-de-Sologne.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul Place de l'Église 41230 Mur-de-Sologne Mur-de-Sologne 41230 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Église romane et gothique des XIe, XIIIe et XVIe siècles possédant trois retables avec icônes. L'un de ses retables (vers 1650) de conception jésuite s'inspire de la façade de l'église Jésù de Rôme. Statues (XIXe siècle) réalisées par le statuaire Vincent Émile Feugère des Forts, qui possédait le château de Fondjouan à Mur de Sologne. Inscrit au titre des monuments historiques. L'église Saint-Pierre, comprend une nef romane construite vers la fin du XIe siècle, une tour de défense du XIIIe siècle, surmontée par la suite d'un clocher, un chœur renaissance terminé par une abside à 3 pans, et deux chapelles latérales, le tout datant du XVIe siècle. Un imposant retable du milieu du XVIIe siècle sépare le chœur de l'abside.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

