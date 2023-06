Découvrez une exposition thématique sur le thème des Marnais à l’école de 1830 à 1960 Église Saint-Pierre-Saint-Paul Montmort-Lucy, 16 septembre 2023, Montmort-Lucy.

Découvrez une exposition thématique sur le thème des Marnais à l’école de 1830 à 1960 16 et 17 septembre Église Saint-Pierre-Saint-Paul Gratuit. Entrée libre.

A la fin du XVIIIe siècle, les habitants du département sont parmi les Français les plus alphabétisés. Cent ans plus tard, l’école est devenu le lieu de passage obligé des petits Marnais.

L’exposition organisée par les Archives départementales retrace l’évolution du système scolaire: l’adoption progressive des grands principes (gratuité et laïcité des écoles publiques, instruction primaire obligatoire et liberté de l’enseignement), les différents types d’établissements, les acteurs de l’enseignement, en particulier les instituteurs et institutrices.

Surtout, elle plonge le visiteur dans l’univers familier des écoliers marnais sur plus d’un siècle : l’école et la salle de classe, le quotidien d’un élève, les événements marquants de l’année scolaire, jusqu’à ce fameux certificat d’études qui sanctionnait la fin des études obligatoires et de l’enfance.

Enfin, elle rappelle l’impact des deux conflits mondiaux sur les écoles du département.

Découvrez des clichés de la commune provenant de dons de plusieurs personnes de la région.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul 2 Rue Saint-Pierre, 51270 Montmort-Lucy Montmort-Lucy 51270 Marne Grand Est 06 63 32 96 88 http://www.montmortlucypatrimoine.org/ L’église a été construite en pierre meulière au XIIe siècle, puis agrandie à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Elle présente un plan en croix latine. Son porche, aussi appelé «caquetoire» (lieu où l’on bavarde) ou «narthex», date du XIIIe siècle.

La nef, datant de la première partie du XIIe siècle, est la partie la plus ancienne de l’église. Elle débouche sur un transept du XIIIe siècle. Ce dernier a été agrandi et doublé au XVe siècle, époque où fut également érigé le chœur.

Les vitraux datent du XVIe siècle pour la plupart. On peut notamment admirer un vitrail de 1540 consacré à la vie de la Vierge et des fragments représentant saint Jean-Baptiste, sainte Barbe et saint Edme. Les autres vitraux datent des XVIIIe et XXe siècles. Les stalles proviennent du monastère des Cordeliers de Châlons-en-Champagne.

Le vitrail du Christ en croix date du XVIIe siècle. Il a été offert par Louis de Hangest, écuyer d’Anne de Bretagne. Cette vitre est encadrée de deux verrières représentant la vie de saint Pierre et la Passion. L’enfeu du tombeau des seigneurs de Montmort est visible. La chaire à prêcher sculptée, de régence flamande, date du XVIIIe siècle et le tableau de la Crucifixion du XIXe siècle.

L’église Saint-Pierre – Saint-Paul est classée au titre des monuments Historiques depuis 1846. Ouverte chaque jour d’avril à octobre.

©Cécile Buffry