Découvrez des vitraux remarquables du XVIe siècle dans un écrin de pierre meulière Église Saint-Pierre-Saint-Paul Montmort-Lucy, 16 septembre 2023, Montmort-Lucy.

Découvrez des vitraux remarquables du XVIe siècle dans un écrin de pierre meulière 16 et 17 septembre Église Saint-Pierre-Saint-Paul Gratuit. Entrée libre.

Découvrez les trésors de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul et profitez d’une occasion unique de vous émerveiller devant les vitraux remarquables du XVIe siècle.

Des feuillets et des documents seront à disposition des visiteurs pour une visite libre sur les horaires d’ouverture de l’église.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul 2 Rue Saint-Pierre, 51270 Montmort-Lucy Montmort-Lucy 51270 Marne Grand Est 06 63 32 96 88 http://www.montmortlucypatrimoine.org/ L’église a été construite en pierre meulière au XIIe siècle, puis agrandie à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Elle présente un plan en croix latine. Son porche, aussi appelé « caquetoire » (lieu où l’on bavarde) ou « narthex », date du XIIIe siècle.

La nef, datant de la première partie du XIIe siècle, est la partie la plus ancienne de l’église. Elle débouche sur un transept du XIIIe siècle. Ce dernier a été agrandi et doublé au XVe siècle, époque où fut également érigé le chœur.

Les vitraux datent du XVIe siècle pour la plupart. On peut notamment admirer un vitrail de 1540 consacré à la vie de la Vierge et des fragments représentant saint Jean-Baptiste, sainte Barbe et saint Edme. Les autres vitraux datent des XVIIIe et XXe siècles. Les stalles proviennent du monastère des Cordeliers de Châlons-en-Champagne.

Le vitrail du Christ en croix date du XVIIe siècle. Il a été offert par Louis de Hangest, écuyer d’Anne de Bretagne. Cette vitre est encadrée de deux verrières représentant la vie de saint Pierre et la Passion. L’enfeu du tombeau des seigneurs de Montmort est visible. La chaire à prêcher sculptée, de régence flamande, date du XVIIIe siècle et le tableau de la Crucifixion du XIXe siècle.

L’église Saint-Pierre – Saint-Paul est classée au titre des monuments Historiques depuis 1846. Ouverte chaque jour d’avril à octobre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Cécile BUFFRY