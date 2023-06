Visite libre de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul Église Saint-Pierre-Saint-Paul Ménilles Ménilles Catégories d’Évènement: Eure

Ménilles Visite libre de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul Église Saint-Pierre-Saint-Paul Ménilles, 17 septembre 2023, Ménilles. Visite libre de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul Dimanche 17 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre-Saint-Paul Visite de l’église Église Saint-Pierre-Saint-Paul Rue Roederer, 27120 Ménilles Ménilles 27120 Eure Normandie 02 32 36 03 14 http://www.menilles.fr Église bâtie à mi-côté près des dépendances du château. De nombreux remaniements ont été réalisé au cours des siècles qui en firent un édifice remarquable par son allure et sa richesse. La façade est constituée d’une tour massive, le portail classé, date de 1562. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 mairie de ménilles Détails Catégories d’Évènement: Eure, Ménilles Autres Lieu Église Saint-Pierre-Saint-Paul Adresse Rue Roederer, 27120 Ménilles Ville Ménilles Departement Eure Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Église Saint-Pierre-Saint-Paul Ménilles

Église Saint-Pierre-Saint-Paul Ménilles Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menilles/

Visite libre de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul Église Saint-Pierre-Saint-Paul Ménilles 2023-09-17 was last modified: by Visite libre de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul Église Saint-Pierre-Saint-Paul Ménilles Église Saint-Pierre-Saint-Paul Ménilles 17 septembre 2023