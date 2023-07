Visie guidée de l’église saint Pierre saint Paul avec application Église saint Pierre saint Paul Jouarre, 16 septembre 2023, Jouarre.

Incendiée durant la guerre de Cent Ans, l’église paroissiale actuelle remonte à l’aube du XVIe siecle.

On peut citer une mise au tombeau réalisée par l’atelier du sculpteur Michel Colombe, un panneau d’albâtre provenant des ateliers de Maline en Belgique aux proportions rares, plusieurs statues de la fin du moyen age, une pieta, un chemin de croix réalisé en terre cuite et vigne par les ateliers de l’abbaye, les chasses reliquaires abritant les reliques de fondateurs et d’autres saint de la Brie et d’ailleurs.

Église saint Pierre saint Paul 6 Rue de Montmorin, 77640 Jouarre France Jouarre 77640 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 24 26 26 La paroisse St Potentien vous propose une découverte auditive de son église de Jouarre. Au gré des vitraux, du mobilier, laissez-vous conter l’histoire de ce lieu et des communautés qui l’ont bâti et habité. Plusieurs parkings à proximité : Grand Place de Jouarre, Parking de la place St Paul attenante, Parkings de la rue Jehan de Brie (200m à pieds)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

