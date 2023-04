Visite libre de l’église de Dissay Église Saint-Pierre Saint-Paul, 17 septembre 2023, Dissay.

Visite libre de l’église de Dissay Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre Saint-Paul Gratuit. Entrée libre.

L’église se compose d’une nef rectangulaire, terminée à l’est par un chœur d’une travée avec abside à trois pans. La travée de la nef précédant le chœur est flanquée de chapelles latérales de faible saillie. Le clocher est situé au bas de la nef, placé de biais à l’angle sud-ouest. Excepté les deux chapelles latérales qui semblent modernes et ajoutées pour placer deux autels, l’édifice remonte au XVe siècle. Il est voûté d’arêtes à nervures, et flanqué d’épais contreforts. Le portail occidental, avec son réseau à jour et son gâble à crochets, a gardé sa disposition primitive mais il a été en grande partie refait.

Église Saint-Pierre Saint-Paul 144 rue de l’Église, 86130 Dissay Dissay 86130 Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.dissay.fr L’église de Dissay est datée par les armoiries de Pierre d’Amboise, évêque de Poitiers (1450-1505). Elle date du XVe siècle et est de style gothique flamboyant. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1926. Les guerres de Religion apportèrent des dégradations à cet édifice qui fut donc à nouveau consacré par Louis Henry Chasteigner de La Roche-Posay, évêque de Poitiers de 1611 à 1652. La façade est remarquable par son tympan à jour surmonté d’un gâble et également par l’emplacement du clocher placé de biais au sud de la façade. Deux chapelles ont été construites au XVIIe siècle de chaque côté de la nef. L’église a fait l’objet de plusieurs restaurations au cours des XIXe et XXe siècles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Dominique Lusseau