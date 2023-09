Cet évènement est passé Visite de l’église de Saint-Pierre-lès-Nemours Église Saint-Pierre Saint-Paul de Saint-Pierre-lès-Nemours Chaintréauville Catégories d’Évènement: Chaintreauville

Seine-et-Marne Visite de l’église de Saint-Pierre-lès-Nemours Église Saint-Pierre Saint-Paul de Saint-Pierre-lès-Nemours Chaintréauville, 16 septembre 2023, Chaintréauville. Visite de l’église de Saint-Pierre-lès-Nemours 16 et 17 septembre Église Saint-Pierre Saint-Paul de Saint-Pierre-lès-Nemours Entrée libre À l’emplacement de l’église actuelle fut édifiée une église primitive entre les Ve et Xe siècles. Les fouilles entreprises dans le chœur de l’église permirent d’y découvrir d’anciens sarcophages.

L’actuelle église Saint Pierre Saint Paul a été édifiée au XIIe siècle. Elle fut confiée en 1270 aux religieux de Sébaste.

Au XIXe siècle, l'église s'est enrichie de nombreux vitraux, de la chaire avec ses statues des quatres évangélistes, et de l'autel central.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

