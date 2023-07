Visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Paul Église Saint-Pierre Saint-Paul Courbevoie Catégories d’Évènement: Courbevoie

Hauts-de-Seine Visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Paul Église Saint-Pierre Saint-Paul Courbevoie, 16 septembre 2023, Courbevoie. Visite guidée de l’église Saint-Pierre Saint-Paul 16 et 17 septembre Église Saint-Pierre Saint-Paul L’architecte Louis Le Masson a dirigé la construction de l’église St-Pierre St-Paul en 1790 et 1791. L’édifice fut restauré en 1819 grâce à un don important de la duchesse d’Angoulème. Les grands travaux dirigés par l’architecte Jean-Baptiste Guénepin de 1868 à 1870 lui donnèrent ses diensions actuelles. Un nouvel orgue a été construit en 201, sous la direction du facteur d’orgue Bertrand Cattiaux. Église Saint-Pierre Saint-Paul 10 rue des Boudoux 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0147884303 http://spsp-courbevoie.fr Metro, RER La Défense, gare SNCF de Courbevoie, bus 175, 275 et 278 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

