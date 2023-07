Visite guidée : Église Saint-Pierre-Saint-Paul Église Saint-Pierre-Saint-Paul Colombes Catégories d’Évènement: Colombes

Visite guidée : Église Saint-Pierre-Saint-Paul Dimanche 17 septembre, 15h00 Église Saint-Pierre-Saint-Paul Entrée libre Une église novatrice :

Venez découvrir les raisons de l’édification de cette église ainsi que les différentes étapes de sa construction. Une attention plus particulière sera portée sur le choix de la vaste verrière et la prouesse de la voûte.

Par la communauté catholique de l’église Saint-Pierre Saint-Paul.

Tout public. Église Saint-Pierre-Saint-Paul 11 rue Beaurepaire 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 42 42 14 51 http://www.catho92-colombes.cef.fr/ https://www.facebook.com/pages/Paroisse-St-Pierre-St-Paul-St-Etienne-St-Henri/375831049226704?ref=hl Édifié en 1968 en remplacement de l’ancienne église promise à la démolition, le bâtiment de l’architecte Jean Hébrard joue de toutes les potentialités du béton pour une expression libre et dépouillée. Outre ses qualités plastiques, l’église offre sur près de 600 m2 une vaste composition de dalles de verre coloré du verrier Louis-René Petit, réalisée par les ateliers Loire (Chartres). Il reste de l’ancienne église le baptistère, le grand crucifix dans le chœur et une statue de Marie dans la chapelle de la Vierge. SNCF : Gare de Colombes Bus RATP (164, 166, 167, 176, 304, 366, 367, 378) arrêt Église de Colombes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Marc Valantin

