Entrée libre

Droit de mourir ou aide à vivre : Quelle dignité ? handicap moteur mi Eglise Saint Pierre Saint Paul 11 rue Beaurepaire 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France CONFÉRENCE TÉMOIGNAGE suivie d’une séance de DEDICACE par Erwan Le Morhedec Avocat, blogueur sous le nom de Koz, chroniqueur à La Vie, Erwan Le Morhedec, marié, 4 enfants est membre du comité scientifique du collectif « Plus digne la vie » depuis 2008, il a accompagné plusieurs associations de soins palliatifs. Vendredi 9 décembre 2022 à 20h30 Eglise Saint Pierre Saint Paul, 11 rue Beaurepaire 92700 Colombes Entrée libre

