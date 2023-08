Découvrez cette église du début du XIVe siècle en visite libre Église Saint-Pierre-Saint-Paul Cessenon-sur-Orb Catégories d’Évènement: Cessenon-sur-Orb

Hérault Découvrez cette église du début du XIVe siècle en visite libre Église Saint-Pierre-Saint-Paul Cessenon-sur-Orb, 16 septembre 2023, Cessenon-sur-Orb. Découvrez cette église du début du XIVe siècle en visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Pierre-Saint-Paul Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir cet imposant édifice construit dans les premières années du XIVe siècle dans le style gothique méridional et les nombreux objets liturgiques remarquables conservés dans l’église. Église Saint-Pierre-Saint-Paul Plan Jean Moulin, 34460 Cessenon-sur-Orb Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie Construite probablement sur un mausolée gallo-romain du Ier ou IIe siècle après J.-C., l’église Saint-Pierre-Saint-Paul ne vit le jour qu’après de multiples tractations. En effet, dans les premiers temps du christianisme, en 972, l’église n’était qu’une modeste chapelle. Ce n’est qu’en 1325 que sa construction fut achevée. Cet édifice religieux fait partie de l’architecture gothique méridionale. Très imposant avec ses 20 mètres de haut, 47 mètres de long, 16 mètres de large, ses murs très épais, ses puissants contreforts, ses rares ouvertures, il ressemble à une cathédrale. Sa porte est en chêne massif et son verrou est un gorgerin d’armure. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

