Visite libre et guidée d’une église datant du XVe-XVIe siècle de Casseneuil 16 et 17 septembre Église Saint-Pierre-Saint-Paul Gratuit. Entrée libre.

Classée au titre des Monuments historiques, l’église de Casseneuil date de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Elle conserve de remarquables peintures murales du XVIe siècle. La valeur didactique de ces dernières est incontestable ; les images étant un formidable support à l’éducation.

Vous pourrez découvrir cette église dans le cadre d’une visite libre ou guidée.

Le dimanche à 16h, participez à un concert des chœurs du pays d’Albret.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul Le bourg, 47440 Casseneuil Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 41 13 33 Datant en partie du XIIIe siècle, l’église a beaucoup évoluée au cours du temps. Après une campagne de travaux importante au XVe siècle, l’abside du choeur s’est effondrée au XVIIe siècle, ce qui explique qu’elle possède aujourd’hui un chevet plat inhabituel.

De magnifiques peintures murales et fresques (XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècles) ornent les murs et les plafonds du

chœur actuel. Daté du XVIe siècle, le cycle historié des voûtes de la travée orientale est le plus important. Philosophes, sages, prophètes et anges accompagnés de phylactères sont représentés tandis qu’au centre, trône le Christ en gloire, entouré du Tétramorphe. Les inscriptions portées sur les phylactères sont extraites d’un ouvrage d’Ars moriendi « L’art et la science de bien vivre et bien mourir », imprimé vers 1530. On invite ainsi les fidèles à mener une vie simple et modeste afin de « réussir » leur mort ! Sur le mur nord du bas-côté nord, on distingue d’ailleurs deux personnages agenouillés : il s’agit de Jean de Pellegrue et de sa mère Françoise Valens, héritière de la seigneurie de Casseneuil. Ce sont les donateurs qui ont permis de réaliser ce cycle peint.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois