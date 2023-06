Visite libre de l’église Saint-Martin Eglise Saint-Pierre – Saint-Martin Foulbec, 16 septembre 2023, Foulbec.

Visite libre de l'église Saint-Martin 16 et 17 septembre

La commune de Foulbec vous propose une visite libre de l’église Saint-Martin-Saint-Pierre le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 de 10h à 18h. L’église est bâtie sur un promontoire. La façade principale prend la forme d’un mur pignon. Ses muirs gouttereaux sont perçés de grandes baies en plein cintre, encadrées de briques, alternées par des contreforts. Le clocher s’élève au niveau de la première travée de la nef. Il est de base carrée et sa flèche est de type Corneville. Elle s’achève par une croix.

Eglise Saint-Pierre – Saint-Martin 27210 Foulbec Foulbec 27210 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 57 72 10 »}] Cette église romane du XIe siècle possède un portail ouest du XIIe s, un porche du XVIe s. et des éléments de vitraux du XIIIe s. Elle abrite un tableau descente du Christ, un reliquaire de Saint Sébastien du XVIe s., des fonds baptismaux du XIIe s. If millénaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

