Découvrez les magnifiques peintures murales de cette église du XVIe siècle Église Saint-Pierre Saint-Marcel-Paulel Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Marcel-Paulel Découvrez les magnifiques peintures murales de cette église du XVIe siècle Église Saint-Pierre, 17 septembre 2023, Saint-Marcel-Paulel. Découvrez les magnifiques peintures murales de cette église du XVIe siècle Dimanche 17 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre Gratuit. Entrée libre. Profitez du week-end pour découvrir ou redécouvrir l’église Saint-Pierre. Saviez-vous que l’intérieur est presque entièrement peint ? Les fresques, peintes sur tous les murs de l’église, représentent l’histoire du « jugement dernier » et sont particulièrement originales… Église Saint-Pierre Chemin de Prunet, 31590 Saint-Marcel-Paulel Saint-Marcel-Paulel 31590 Haute-Garonne Occitanie 05 61 35 60 08 http://www.stmarcelpaulel.fr L’église Saint-Pierre bénéficie d’un cadre paysager préservé. Les deux angelots dominants son porche méridional annoncent l’entrée dans un espace sacré. Cet édifice est mentionné dès le XVIe siècle, et subit une reconstruction au XVIIIe siècle ainsi que d’importants travaux de rénovation au XIXe siècle. Construite en brique, l’église présente un clocher-mur à trois baies et à deux niveaux. À l’intérieur, le décor peint est remarquable par l’originalité du thème de certaines de ses fresques, racontant le Jugement dernier. Cette particularité justifie son inscription au titre des Monuments historiques en 2014. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©G. Oliver Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Marcel-Paulel Autres Lieu Église Saint-Pierre Adresse Chemin de Prunet, 31590 Saint-Marcel-Paulel Ville Saint-Marcel-Paulel Lieu Ville Église Saint-Pierre Saint-Marcel-Paulel

Église Saint-Pierre Saint-Marcel-Paulel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-marcel-paulel/

Découvrez les magnifiques peintures murales de cette église du XVIe siècle Église Saint-Pierre 2023-09-17 was last modified: by Découvrez les magnifiques peintures murales de cette église du XVIe siècle Église Saint-Pierre Église Saint-Pierre 17 septembre 2023 Église Saint-Pierre Saint-Marcel-Paulel

Saint-Marcel-Paulel