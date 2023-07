Visite de l’église Saint-Pierre Église Saint-Pierre Saint-Clément Catégories d’Évènement: Saint-Clément

Saône-et-Loire Visite de l’église Saint-Pierre Église Saint-Pierre Saint-Clément, 16 septembre 2023, Saint-Clément. Visite de l’église Saint-Pierre 16 et 17 septembre Église Saint-Pierre Entrée libre L’église Saint-Pierre a été bâtie de 1859 à 1865 d’après les plans de l’architecte Berthier, élève de Viollet-le-Duc.

Lors d’une visite libre, venez découvrir ses nombreuses peintures murales (Bussière, Krug, Beuchot, Mai-Thu, etc.), ainsi que des tableaux, une statue de la vierge en marbre de carrare, ou encore un grand orgue de tribune.

Cette année, vous pourrez admirer les sculptures offertes par le docteur Christian Oddoux à l’église Saint-Pierre : une déposition de croix, la couronne d’épines et une œuvre appelée Mater dolorosa. Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

