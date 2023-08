Concert – Clara, Fanny, Louise… Autour de compositrices du XIXème siècle Eglise Saint-Pierre, Ploumagoar Ploumagoar, 17 septembre 2023, Ploumagoar.

Concert – Clara, Fanny, Louise… Autour de compositrices du XIXème siècle Dimanche 17 septembre, 16h00 Eglise Saint-Pierre, Ploumagoar Entrée gratuite avec participation libre

L’association Pro Musica propose un concert de musique de chambre romantique autour de compositrices du XIXe siècle. En duo et en trio, venez écouter des pièces pour hautbois, violoncelle, flûte traversière et piano.

Mel Bonis, Clémence de Grandval, Louise Farrenc, Clara Schumann, Fanny (Hensel) Mendelssohn.

Piano : Véronique Gressier

Violoncelle : Monique Debru, Julie Delahaye

Flûte : Laurence Barbet-Janssens

Hautbois et cor anglais : Bastien Abraham

Eglise Saint-Pierre, Ploumagoar Place du 8 mai 1945, 22970, Ploumagoar Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.ville-ploumagoar.fr/souvrir-decouvrir/patrimoine/architecture/ Sur l’emplacement d’un édifice plus ancien, l’église est construite entre 1778 et 1788 sur les plans d’un ingénieur des ponts et chaussées de Guingamp. L’autel, sous un important baldaquin, serait l’œuvre du gendre d’Yves Corlay, sculpteur originaire de Chatelaudren. La flèche abattue par la foudre est reconstruite au milieu du XIXème siècle.

Cuve baptismale : probablement vestige de l’ancienne église, cette cuve de forme octogonale est ornée sur chaque face d’un visage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

