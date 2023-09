Cet évènement est passé Circuit des Chapelles Eglise Saint-Pierre Pleucadeuc Catégories d’Évènement: Morbihan

Pleucadeuc Circuit des Chapelles Eglise Saint-Pierre Pleucadeuc, 16 septembre 2023, Pleucadeuc. Circuit des Chapelles 16 et 17 septembre Eglise Saint-Pierre Plan d’accès des chapelles disponible à l’église. Visite libre de nos chapelles (Saint-Barthélémy du Gorays, Saint-Marc et Saint-Joseph) et de l’Eglise. Eglise Saint-Pierre Place Anne de Bretagne – 56140 Pleucadeuc Pleucadeuc 56140 Place Anne de Bretagne Morbihan Bretagne 02 97 26 92 27 http://www.pleucadeuc.fr https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091477 Eglise St Pierre, abritant une statue de « la Vierge à l’enfant » et un retable récemment rénové. Stationnement facile en centre bourg, accessibité handicapé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

