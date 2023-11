Choeurs de Femmes Eglise Saint Pierre, place du Général de Gaulle 33130 Bègles Bègles, 16 décembre 2023, Bègles.

Choeurs de Femmes Samedi 16 décembre, 18h00 Eglise Saint Pierre, place du Général de Gaulle 33130 Bègles L’entrée est libre et laissée à la libre participation du public.

Choeurs de Femmes : EVAD’ et les Pochettes de l’Ensemble de Poche se réunissent pour offrir un concert tout en polyphonie samedi 16 décembre à 18 heures en l’église Saint Pierre de Bègles.

Ce spectacle présentera un large éventail de chants du monde, chants sacrés, et quelques touches de Nols d’ici et d’ailleurs.

Un vin chaud convivial réunira ceux qui souhaitent le partager à l’issue de la représentation.

Nulle inscription préalable n’est nécessaire.

Eglise Saint Pierre, place du Général de Gaulle 33130 Bègles place du Général de Gaulle 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « choeurevad@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 52 78 45 24 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T18:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:15:00+01:00

2023-12-16T18:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:15:00+01:00

choeur chant

Crédit Photo Matthieu Boyé