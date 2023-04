Découvrez l’église de Pin-Balma Église Saint-Pierre Pin-Balma Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Venez découvrir l'église Saint-Pierre de Pin-Balma, une des plus anciennes de l'environnement toulousain, datant probablement du Xe siècle.

L'église Saint-Pierre de Pin-Balma est l'une des plus anciennes de l'environnement toulousain et remonte probablement au Xe siècle. Reconstruite à plusieurs reprises, elle subit le pillage des troupes huguenotes en 1570. En 1714, au cours d'un violent orage, la foudre s'abat sur l'église et endommage le clocher et la nef. À l'époque révolutionnaire, une seule des cloches, la plus ancienne, bénite en 1689, est épargnée pour sonner le tocsin. Les deux autres cloches sont descendues en 1793 pour être fondues. Une restauration complète de l'édifice a été effectuée en 2005.

