Visite libre et gratuite 16 et 17 septembre Église Saint-Pierre

Découvrez notre belle église ouverte spécialement pour les journées européennes du patrimoine. Un dépliant explicatif vous sera fourni.

Église Saint-Pierre Le Bourg, 41100 Pezou Pezou 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 23 40 69 Édifice dont les parties les plus anciennes remonteraient au début du XIIe siècle. Portail à trois archivoltes ornementées de motifs peu communs. Le Christ en croix de bois sculpté des XVIe/XVIIe siècles. La Vierge et saint Jean du calvaire du XVIIe siècle. Retable de bois sculpté peint et doré, orné d’une huile sur toile, la Cène du XIXe siècle. Les statuettes des retables latéraux sont de terre cuite et bois sculpté et remontent au XVIIIe siècle. Le tableau de « La Mise au Tombeau », copie du Caravage, est un don de l’empereur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

