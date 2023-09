Concert : Chorale Arioso et la Bande originale de Castétis Eglise Saint-Pierre Orthez, 13 octobre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Le public sera tour à tour bercé par un répertoire varié aux rythmes syncopés et éclatants autour de célèbres thèmes de musique de film, de comédie musicale ou des chants contemporains sacrés..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

Eglise Saint-Pierre Place St-Pierre

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The audience will in turn be lulled to sleep by a varied repertoire of syncopated, dazzling rhythms based on famous themes from film music, musicals or contemporary sacred songs.

El público se dejará arrullar por un variado repertorio de ritmos sincopados y deslumbrantes, basados en famosos temas de la música de películas y musicales, así como en canciones sacras contemporáneas.

Das Publikum wird abwechselnd von einem abwechslungsreichen Repertoire mit synkopischen und knalligen Rhythmen rund um berühmte Themen aus Filmmusik, Musicals oder zeitgenössischen geistlichen Liedern gewiegt.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur de Béarn