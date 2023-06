Découvrez une église villageoise du XIXe siècle et ses alentours Église Saint-Pierre Noueilles, 17 septembre 2023, Noueilles.

Visite commentée de l’église paroissiale Saint-Pierre, extérieurs et intérieur (intérieur sous réserve – fermeture administrative en cours).

L’édifice, datant de la première moitié du XIXe siècle, est doté d’un clocher-mur style « peigne », reconstruit en 1851. Trois cloches y sont logées, dont la plus ancienne datée de 1867 et classée au titre des Monuments historiques depuis 1914. Fait rare, deux d’entre elles peuvent sonner en volée tournante.

À l’intérieur : deux grandes toiles du début du XIXe siècle, un chemin de croix, deux chapelles, tribune, belles boiseries de chœur…

Au départ de l’église : une courte balade de moins de 2 heures (libre) est proposée, sur la « Boucle des neuf brebis ». Ce circuit permet entre autres de découvrir les extérieurs de deux autres églises de villages : Issus et Pouze.

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

