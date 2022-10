Le Concert Spirituel | God Save the King ! Eglise Saint-Pierre, 18 décembre 2022, Neuilly-sur-Seine.

Le Concert Spirituel | God Save the King ! Dimanche 18 décembre, 16h00 Eglise Saint-Pierre

Sur réservation

Cap sur l’Angleterre avec les Coronation Anthems de Haendel – Direction musicale : Hervé Niquet – Durée : 1h40 avec entracte

ici Programme :

Georg Friedrich Haendel TE DEUM DE DETTINGEN HW 283 Entracte CORONATION ANTHEMS

Zadok the Priest HW 258

My Hearts is Inditing HW 261

Let Thy Hand Be Strengthened HW 259

The King Shall Rejoice HW 260 GOD SAVE THE KING

Hymne national Le Concert Spirituel, chœur et orchestre Hervé Niquet, direction Durée : 1h40 avec entracte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-18T16:00:00+01:00

2022-12-18T17:40:00+01:00 God save the King – Philharmonie de Paris 2021 © Concert Spirituel

