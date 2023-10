Valer Sabadus et Spark Eglise Saint Pierre Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Valer Sabadus et Spark
Mardi 21 mai 2024, 20h45
Eglise Saint Pierre

L’ensemble Spark et Valer Sabadus, l’un des plus grands contre ténors au monde livrent une rencontre au sommet pour célébrer les 150 ans de l’église de Carquefou. Des arias baroques et des lieder romantiques fusionnent avec des sons d’avant-garde, des airs folkloriques ou des chansons rock pour donner naissance à des sonorités nouvelles.

