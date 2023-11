Montée aux flambeaux Eglise Saint-Pierre Mirmande, 2 décembre 2023, Mirmande.

Mirmande,Drôme

Départ devant l’église saint Pierre ( au bas du village), la montée aux flambeaux, buvette :soupe, vin chaud, chocolat chaud et jus de fruit à l’arrivée, suivie d’un spectacle « Les Contes De Ma Mère L’Oye » par la compagnie « La Mer Est Ton Miroir ».

2023-12-02 18:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Eglise Saint-Pierre Le Village

Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Departure in front of the church of Saint Pierre (at the bottom of the village), torchlit ascent, refreshment bar: soup, mulled wine, hot chocolate and fruit juice on arrival, followed by a show « Les Contes De Ma Mère L’Oye » by the company « La Mer Est Ton Miroir »

Salida frente a la iglesia de Saint Pierre (al fondo del pueblo), paseo con antorchas, refrigerio: sopa, vino caliente, chocolate caliente y zumo de frutas a la llegada, seguido de un espectáculo « Les Contes De Ma Mère L’Oye » de la compañía « La Mer Est Ton Miroir »

Start vor der Kirche Saint Pierre (im unteren Teil des Dorfes), Fackelwanderung, Getränkestand: Suppe, Glühwein, heiße Schokolade und Fruchtsaft bei der Ankunft, gefolgt von einer Aufführung « Les Contes De Ma Mère L’Oye » durch die Kompanie « La Mer Est Ton Miroir »

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme du Val de Drôme