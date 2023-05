Concert – La Passion du piano Eglise Saint-Pierre, 28 mai 2023, Mauves-sur-Huisne.

Mauves-sur-Huisne,Orne

Concert de Pierre Tisseyre avec des récits d’anecdotes sur les compositeurs et les oeuvres. Oeuvres de :

– Mozart : Marche Turque (3 versions)

– Chopin : Nocturnes, valses…

– Bach : Prélude de la 1ère suite pour violoncelle

– Satie : Gymnopédie, Gnossienne

– Ravel : Boléro

Ragtimes, musiques de films….

2023-05-28 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-28 . .

Eglise Saint-Pierre

Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie



Concert by Pierre Tisseyre with anecdotes about the composers and the works. Works by :

– Mozart : Turkish March (3 versions)

– Chopin : Nocturnes, waltzes…

– Bach : Prelude of the 1st suite for cello

– Satie : Gymnopédie, Gnossienne

– Ravel : Bolero

Ragtimes, film music…

Concierto de Pierre Tisseyre con anécdotas sobre los compositores y las obras. Obras de :

– Mozart : Marcha turca (3 versiones)

– Chopin : Nocturnos, valses…

– Bach : Preludio a la 1ª Suite para violonchelo

– Satie : Gymnopédie, Gnossienne

– Ravel : Bolero

Ragtimes, música de películas…

Konzert von Pierre Tisseyre mit anekdotenhaften Erzählungen über Komponisten und Werke. Werke von :

– Mozart: Türkischer Marsch (3 Versionen)

– Chopin: Nocturnes, Walzer…

– Bach: Präludium aus der 1. Suite für Violoncello

– Satie: Gymnopédie, Gnossienne

– Ravel: Bolero

Ragtimes, Filmmusik…

Mise à jour le 2023-05-23 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme