Église Saint-Pierre-de-Sales, Marennes (17) Samedi 24 juin, 20h30 Eglise Saint-Pierre – MARENNES (17) Entrée libre, libre participation aux frais.

La paroisse catholique Saint-Pierre-en-Seudre-et-mer vous invite à un concert !

Chris et Laura Christensen, chrétiens évangéliques et fondateurs du groupe EXO, accompagnés de musiciens, proposent une soirée pleine de louange joyeuse, de partage, de rire et d’adoration profonde par le chant !

Eglise Saint-Pierre – MARENNES (17) rue François Fresneau Marennes-Hiers-Brouage 17320 Marennes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

2023-06-24T20:30:00+02:00 – 2023-06-24T22:30:00+02:00

concert louange

Paroisse de Marenens (17) – Olivier Piveteau – Photos EXO