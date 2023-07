Visite guidée nocturne de l’Abbaye de Marcilhac-sur-Célé Eglise Saint-Pierre Marcilhac-sur-Célé, 11 juillet 2023, Marcilhac-sur-Célé.

Marcilhac-sur-Célé,Lot

Venez découvrir l’abbaye en soirée avec le conférencier Jacques Cubaynes.

sur réservation (48h avant).

2023-07-11 20:30:00 fin : 2023-07-11 . 5 EUR.

Eglise Saint-Pierre

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie



Come and discover the abbey in the evening with lecturer Jacques Cubaynes.

booking required (48 hours in advance)

Venga a descubrir la abadía por la tarde con el conferenciante Jacques Cubaynes.

reserva obligatoria (48 horas de antelación)

Entdecken Sie die Abtei am Abend mit dem Conferencier Jacques Cubaynes.

auf Reservierung (48 Stunden vorher)

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Figeac