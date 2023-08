Visitez librement l’église de Bagneux Église Saint-Pierre Loretz-d’Argenton, 16 septembre 2023, Loretz-d'Argenton.

Profitez de l’ouverture exceptionnelle de cette petite église de village pour l’explorer.

Église Saint-Pierre Bagneux, 79290 Loretz-d’Argenton Loretz-d’Argenton 79290 Bagneux Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 67 04 57 https://www.loretzdargenton.fr/les-communes-d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9es L’église Saint-Pierre avait comme présentateur le chapitre Saint-Pierre de Thouars. Cette église du XVe siècle, avec son clocher mur présente un certain intérêt archéologique, dont quelques traces sur la façade du primitif.

Autrefois ce clocher supportait deux cloches « Angélique » et « Dorothée ».

Dans ses deux chapelles, celle de Notre-Dame et de saint Clair, une messe jadis était dite chaque vendredi.

Dans l’église, il existe deux pierres tombales anciennes datant du XVIIIe siècle.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

